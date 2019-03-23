На Донбасі обстріляли район, де завтра планують відкрити новий КПВВ

Від початку доби, 23 березня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, російські окупаційні війська обстріляли з озброєння бойової машини піхоти (БМП) та протитанкового гранатомету позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-4.

Зазначається, що активність противника була придушена українськими військовими протягом 30 хвилин за допомогою вогневих засобів.

"За наявною інформацією бойових втрат серед наших мужніх захисників від початку поточної доби немає", - додали у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 23 березня 2019

Нагадаємо, завтра, 24 березня, о 07:00 в населеному пункті Золоте Луганської області заплановане відкриття контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте".

Як писало РБК-Україна раніше, на Донбасі в результаті ворожого снайперського обстрілу загинув старший військовий медик 24 ОМБр імені Короля Данила Маркевич Володими Михайлович 1971 року народження. Обстріл стався поблизу Новомихайлівки, ворожа куля пробила захисну стінку укриття і смертельно поранила військового медика.