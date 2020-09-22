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Бойовики порушили перемир'я біля Мар’їнки та Водяного

Автор: Инна Собора

Упродовж минулої доби, 21 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, постріли зі стрілецької зброї, а згодом з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2, зафіксовано поблизу населеного пункту Мар’їнка. Ще одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці неподалік Водяного.

"Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - говориться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 22 вересня, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Нагадаємо, за добу 20 вересня бойовики один раз обстріляли українські позиції поблизу Новоолександрівка.

Крім того, 19 вересня в результаті обстрілу бойовиків кульове поранення отримав один військовий.

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