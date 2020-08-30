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Бойовики порушили домовленості, застосувавши безпілотник на Донбасі

Донбас, Неділя 30 серпня 2020 17:58
Бойовики порушили домовленості, застосувавши безпілотник на Донбасі
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російсько-окупаційні сили з початку 30 серпня дотримуються режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Ситуація на Донбасі повністю контролюється українськими військовими.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, з початку доби по всій лінії фронту не було зафіксовано жодного обстрілу з боку проросійських бойовиків. Втрат серед особового складу українських підрозділів також немає.

Однак в районі Широкиного окупаційні сили порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, застосувавши безпілотний апарат типу "квадрокоптер".

"Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, вчора окупанти порушували перемир'я поблизу Зайцевого.

Крім того, 28 серпня проросійські бойовики застосували гранатомети в районі Авдіївки.

Додамо, з початку перемир'я на Донбасі українська розвідка зафіксувала загибель понад 20 проросійських бойовиків.

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