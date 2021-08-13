Бойовики нарощують сили на Донбасі, - розвідка

За інформацією відомства, з початку серпня з території РФ було завезено близько 1 тисячі тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів, у тому числі бойові броньовані машини та 12,7-мм набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

Зазначено, що для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують як дороги, які проходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, так і обхідні шляхи.