ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики накрили мінометним вогнем позиції ООС під Зайцевим

Новини » Надзвичайні події    27.05.2019 - 13:30
Бойовики накрили мінометним вогнем позиції ООС під Зайцевим
Ілюстративне фото (fb.com /pressjfo.news)

Російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли позицій українських військових

На Донбасі з початку поточної доби, 27 травня, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли на Луганському напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Міноборони.

Повідомляється, що з 5:30 більш півгодини супротивник з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілював наші позиції поблизу населеного пункту Погоди.

З 8:45 до 9:20 окупанти з боку шахти Гагаріна з гранатометів різних систем і стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил в районі Південного.

Відзначимо, що жоден з українських військовослужбовців протягом поточної доби не загинув і не був поранений.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 26 травня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, ніхто з українських військових не постраждав.

Додамо, російські збройні формування 24 травня обстріляли житлові будинки населеного пункту Верхнеторецкое в Донецькій області.

На Донбасі госпіталізували із пораненням українського військовго На Донбасі поранений український військовий
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся