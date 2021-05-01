Бойовики напередодні Великодня п'ять разів порушували "тишу" на Донбасі

Проросійські бойовики на Донбасі з початку 1 травня вже 5 разів порушували режим припинення вогню. Один український військовий постраждав в результаті атаки з безпілотника.
Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Окупанти обстрілювали українські позиції біля Пісків та Шумів з заборонених мінськими угодами мінометів 82-го калібру, а біля Південного найманці застосували ще й гранатомети з великокаліберними кулеметами.
Обстріли також зафіксували поблизу Новгородського, де проросійські бойовики били зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Українські військові на агресію окупаційних сил відкривали вогонь у відповідь.
Як додали в командуванні, стан військового, який отримав поранення в результаті розриву гранати, скинутої з безпілотника бойовиків, наразі задовільний.
"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ", - зазначили у штабі.
Нагадаємо, 28 квітня Тристороння контактна група обговорювала повернення до режиму припинення вогню на Донбасі, але досягти домовленостей про "великоднє перемир'я" не вдалося.
Пізніше в українській делегації в ТКГ заявили, що шанси на "великоднє перемир'я" на Донбасі практично відсутні.