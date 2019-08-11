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Бойовики зранку двічі порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 13:13
Бойовики зранку двічі порушили перемир'я на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед підрозділів ООС від початку доби немає

Від початку неділі, 11 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Так, станом на 12 годину російсько-окупаційні війська двічі порушили двосторонні домовленості щодо повного припинення вогню на Донбасі. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовувалося.

За даними оборонного відомстві, зранку під ворожим обстрілом опинилися позиції українських військових в районі населених пунктів Водяне та Старогнатівка.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська застосовували проти підрозділів Об'єднаних сил ручні протитанкові гранатомети РПГ. В результаті ворожих обстрілів жоден українських військовий не постраждав.

"Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил дотримувалися режиму припинення вогню. Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та повністю контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил", - додали у відомстві.

Карта ООС

Нагадаємо, що минулої доби, 10 серпня, в результаті ворожих обстрілів на Донбасі загинув військовослужбовець Національної гвардії. Також внаслідок обстрілу був поранений військовий зі складу Збройних сил. Бойовики застосовували міномети 82-го калібру.

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