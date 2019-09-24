Бойовики з початку доби 9 разів обстріляли позиції ООС

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Один військовослужбовець загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення

На Донбасі з початку доби 24 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

.В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Красногорівки з напрямку Старомихайлівки - з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Мар’їнки з напрямку Трудівського - з автоматичного гранатомета, снайперської та стрілецької зброї; неподалік Павлополя з напрямку Українського - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Травневого з напрямку Доломітного - з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Кримського з напрямку Донецького - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного - з гранатометів різних систем; неподалік Троїцького з напрямку Калинового - зі стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення.

Нагадаємо, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) від початку доби, 23 вересня, бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню, поранення отримали двоє українських військових.

Також РБК-Україна повідомляло, що за даними української розвідки, командування російських окупаційних військ початок більш активно застосовувати розвідувальні і снайперські групи на Донбасі. За повідомленням Міноборони, на Донбас почали залучатися диверсійні підрозділи, які три місяці готувалися в Ростовській області РФ до ведення "партизанської війни".