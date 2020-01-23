Бойовики на Донбасі приховують від ОБСЄ невідведену техніку

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що бойовики на Донбасі приховують від патрулів СММ ОБСЄ невідведену техніку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, у щоденному звіті від 22 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулям місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Заїченко, Соснівське, Новоазовськ та Приморське на півдні Донецької області.

"Через ці блокпости здійснюється проїзд у район, у якому... заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку. Обмеження свободи пересування патрулів місії у зазначений район можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, зосередження, пересування або підготовку військ", - підкреслюється у повідомленні.

Так, Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату місії є неприпустимими.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі продовжують обмежувати пересування патрулів.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна пропонує продовжити діяльність місії ОБСЄ на Донбасі.

Додамо, на Донбасі в районі Луганська бойовики відкрили вогонь у бік безпілотного літального апарату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) зі стрілецької зброї.