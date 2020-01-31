Бойовики з мінометів обстріляли українські позиції біля Широкиного

З початку 31 січня російсько-окупаційні війська 2 рази відкривали вогонь по підрозділах Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними оборонного відомства, близько 3-ї години ночі бойовики з гранатометів та стрілецького озброєння обстріляли українські позиції в районі Луганського. Водночас ще один обстріл відбувся поблизу Широкиного, там окупанти застосували міномети 82-го калібру, випустивши по підрозділам ООС 13 мін.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватний вогонь у відповідь, застосовуючи чергові вогневі засоби та придушували ворожу збройну активність", - наголосили в Міноборони.

Зазначається, що станом на 12:00 втрат у лавах українських військовослужбовців в результаті ворожих обстрілів не зафіксовано.

Ситуація на Донбасі станом на 31 січня 2020 (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в штабі операції Об'єднаних сил розповіли про втрати серед російсько-окупаційних військ за січень 2020 року. Впродовж місяця на Донбасі загинули майже 30 бойовиків, ще понад півсотні окупантів було поранено.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу, 30 січня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті бойових дій один український військовий отримав поранення.