Бойовики з мінометів обстріляли Новогригорівку

У суботу, 2 листопада, російсько-окупаційні війська з мінометів 120-го калібру обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, станом на 12:30 незаконні збройні формування 3 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому бойовики застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, близько 9:00 окупанти з автоматичних гранатометів обстріляли українські позиції поблизу населених пунктів Талаківка та Водяне. Вже близько 10-ї години російські найманці з боку населеного пунтку Біла Кам'янка випустили 3 міни 120-го калібру по позиціям Об'єднаних сил в районі Новогригорівки.

"За наявною інформацією, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 листопада, російсько-окупаційні сили 13 разів відкривали вогонь по українським військовим на Донбасі. Під час обстрілів найманці застосовували міномети калібру 120 мм. Вчора на Донбасі не постраждав жоден український військовий.