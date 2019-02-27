Бойовики "ЛНР" заявили про захоплення в полон українського військового

Військовий нібито потрапив у полон після обстрілу

Боевики террористической организации "ЛНР" заявили о том, что захватили в плен одного украинского военнослужащего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Отмечается, что представитель народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко утверждает, что захваченный военный был в составе "диверсионной группы", которая пыталась пройти на неподконтрольную территорию возле населенного пункта Золотое Луганской области. По его словам, всего в составе этой группы было десять украинских военных.

Якобы боевики открыли огонь из стрелкового оружия в сторону украинких военных, в результате чего они отступили. Однако один украинский военный потерял ориентацию в результате обстрела и попал в плен боевиков. Вооруженные силы Украины пока эту информацию не комментировали.

Напомним, недавно в оккупированной Макеевке боевики взяли в плен госслужащего из Волновахи Донецкой области. Также они захватили его автомобиль Honda.