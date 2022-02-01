Бойовики "ЛНР" знову ввели комендантську годину в окупованих районах
На окупованій частині Луганської області знову ввели комендантську годину. Даний режим було скасовано в жовтні 2021.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.
Повідомляється, що згідно з "указом" ватажка так званої "Луганської народної республіки" Ігоря Пасічника дію комендантської години було призупинено в період з 23:00 1 жовтня 2021 року по 04:00 1 лютого 2022 року.
Зазначимо, порушення комендантської години на окупованих територіях тягне за собою штраф від 500 до 2000 російських рублів (185-740 гривень) або обов'язкові роботи на термін від 20 до 40 годин.
Якщо порушник знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, то йому загрожує штраф від 2000 до 5000 російських рублів (740-1850 гривень) або обов'язкові роботи на термін від 20 до 100 годин, або адміністративний арешт на термін до 15 діб.
Нагадаємо, наприкінці вересня 2021 року стало відомо, що окупанти на Донбасі повернули комендантську годину, хоча в окремих районах Луганської області її було скасовано з 1 серпня. А в окремих районах Донецької області її дію призупиняли на вихідні.
Але вже наступного дня стало відомо, що бойовики "ЛНР" продовжили скасування комендантської години.