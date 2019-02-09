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Бойовики використали лазерну зброю на Донбасі


Використання лазерів було зафіксовано поблизу КПВВ "Станиця Луганська"

Пограничники зафиксировали использование боевиками лазерного оружия вблизи КПВВ "Станица Луганская" на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, в период с 22:00 пятницы по 04:00 субботы, 9 февраля, пограничники из состава Объединенных сил зафиксировали со стороны позиций боевиков лучи светло-фиолетового цвета. Вероятно, противник использовал лазерное оружие.

"Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точное место выхода луча установить не удалось", - отметили пограничники.

В ГПСУ добавили, что подобные случаи фиксировались и раньше. Так, в период с 2016 по 2018 год пятеро военнослужащих Краматорского пограничного отряда получили поражение органов зрения лазерными лучами.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Новоазовск, что на восток от Мариуполя. Свои действия оккупанты объяснили тем, что на тех территориях проводятся "комплексы специальных мероприятий".

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