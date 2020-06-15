Бойовики ІДІЛ напали на село в Іраку, є загиблі

Фото: бойовики ІДІЛ (УНІАН)

Більшість загиблих - мирні жителі

На сході Іраку бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ) напали на село в провінції Діяла. Щонайменше вісім людей загинули в результаті нападу.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

Відомо, що поранення дістали ще шестеро людей. Участь у бою проти ІДІЛ взяла також місцева поліція. Населення допомагало правоохоронцям відбивати атаку.

Проте без втрат не обійшлося - під час перестрілки загинули двоє поліцейських та шестеро цивільних. Ще шість місцевих жителів були поранені. Інформації про жертви з боку нападників поки немає.

Нагадаємо, ще дві атаки бойовиків-ісламістів сталися у штаті Борно на північному сході Нігерії 14 червня; щонайменше 60 людей загинули, сотні отримали поранення.

Також наприкінці травня ісламісти атакували п'ять сіл в Сабон-Бірні в нігерійському штаті Сокото, загинули щонайменше 60 осіб.

Додамо, останніми роками в Україні також побільшало бойовиків ІДІЛ, наразі в СБУ є 11 кримінальних проваджень проти 9 бойовиків.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна