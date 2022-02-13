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Бойовики з гранатометів стріляли біля Катеринівки на Донбасі

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Катеринівка, Неділя 13 лютого 2022 13:58
Бойовики з гранатометів стріляли біля Катеринівки на Донбасі Фото: окупанти порушили "тишу" на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики з початку 13 лютого один раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупаційні підрозділи обстрілювали позиції українських військових з гранатометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Ворожий обстріл зафіксували сьогодні поблизу населеного пункту Катеринівка. Бойовики застосували проти підрозділів Об'єднаних сил станкові протитанкові гранатомети.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, вчора проросійські бойовики чотири рази порушували "тишу" на Донбасі.

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