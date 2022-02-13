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Боевики из гранатометов стреляли возле Катериновки на Донбассе

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Катериновка, Воскресенье 13 февраля 2022 13:58
Боевики из гранатометов стреляли возле Катериновки на Донбассе Фото: оккупанты нарушили "тишину" на Донбассе (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики с начала 13 февраля один раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупационные подразделения обстреливали позиции украинских военных из гранатометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Вражеский обстрел зафиксировали сегодня вблизи населенного пункта Катериновка. Боевики применили против подразделений Объединенных сил станковые противотанковые гранатометы.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - заявили в Минобороны.

Напомним, вчера пророссийские боевики четыре раза нарушали "тишину" на Донбассе.

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ООС Донбасс Боевики на Донбассе
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