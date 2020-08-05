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Бойовики з гранатометів обстріляли українських військових поблизу Шум, втрат немає

Шуми, Середа 05 серпня 2020 13:32
Бойовики з гранатометів обстріляли українських військових поблизу Шум, втрат немає
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Українські військові у відповідь вогонь не відкривали

На Донбасі від початку доби, 5 серпня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це на брифінгу повідомив речник прес-служби Міністерства оборони Максим Праута.

За його словами, бойовики випустили два снаряда з гранатомета по позиціях українських військових поблизу Шум.

"З початку поточної доби до полудня збройні формування РФ один раз вдалися до вогневої провокації, здійснивши два постріли з підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Шуми. Вогонь наші воїни не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає", - повідомив Праута.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики тричі з гранатометів обстріляли позиції українських військових, в результаті ніхто не постраждав.

Як писало РБК-Україна, на Донбасі з 27 липня діє режим припинення вогню, за цей період втрат серед українських військових немає, незважаючи на поодинокі обстріли з боку бойовиків.

Також повідомлялося, що, незважаючи на перемир'я, Росія продовжує поставки озброєння бойовикам на Донбас.

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