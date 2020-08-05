"Тиша" на Донбасі: бойовики три рази обстріляли позиції ЗСУ, використовували гранатомети

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає

У вівторок, 4 серпня, російські найманці на Донбасі 3 рази обстріляли українські позиції. Бойових втрат і поранень серед особового складу немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, окупанти вчинили обстріл поблизу населених пунктів Піски, Майорське і Луганське. На інших ділянках фронту режим припинення вогню дотримувався повною мірою.

З початку поточної доби з боку збройних формувань РФ був зафіксований один обстріл. Так, двома пострілами з підствольного гранатомета противник провокував українських воїнів поблизу Шумів. Однак вогонь у відповідь захисники не відкривали.

Крім того, за сприяння представників цивільно-військового співробітництва триває відновлення електропостачання в селах Травневе і Гладосове, які через бойові дії тривалий час були відрізані від електроживлення. В частині Травневого вже відновили мережу. Роботи з електропостачання тривають.

Також командування Об'єднаних сил спільно з координаторами благодійної організації та керівництвом Луганської обласної державної адміністрації надали чергову допомогу жителям села Смолянинове Луганської області, які постраждали в результаті пожежі.

Нагадаємо, на Донбасі з минулого понеділка діє режим припинення вогню, за цей період втрат серед українських військових немає, попри поодинокі обстріли з боку бойовиків.

Раніше в Росії офіційно повідомили про готовність постачати зброю бойовикам на Донбас.

При цьому в Міноборони України вважають загрози постачання зброї бойовикам прямий збройною агресією Росії.