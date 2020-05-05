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Бойовики двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     05.05.2020 - 14:26
Бойовики двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Бойовики від початку доби двічі обстріляли українські позиції на Донбасі поблизу Оріхового та Невельського. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, окупант на Луганському напрямку близько 10:00 застосував стрілецьку зброю біля Оріхового. Також у цей час тут було зафіксовано активність ворожого снайпера. Крім того, на Донецькому напрямку після 6-ї години ранку на українських позиціях неподалік Невельського розірвалися 6 мін калібру 82-мм.

Як зазначається, українські військовослужбовці одразу застосували чергові вогневі засоби для придушення ворожої активності бойовиків. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, вчора на околицях Павлополя за кілька десятків метрів від житлових будинків українськими військовослужбовцями була виявлена некерована авіаційна ракета С-8, яку запустили бойовики.

Також на Донбасі, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

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