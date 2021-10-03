Бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі

"З початку доби російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Лебединського. Окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, бойовики обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм.

"Наші захисники відкривали вогонь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати ситуацію на Донбасі.