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Бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 3 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

"З початку доби російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Лебединського. Окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, бойовики обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм.

"Наші захисники відкривали вогонь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати ситуацію на Донбасі.

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