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Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли біля Мар'їнки і Пісків

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Донбас, Середа 02 лютого 2022 07:54
Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли біля Мар'їнки і Пісків Фото: бойовики на Донбасі два рази відкривали вогонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 1 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, в напрямку Мар'їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а недалеко від Пісків - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

З початку доби, 2 лютого, порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, 31 січня з боку бойовиків зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Крім того, розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі загинули два бойовики і один отримав важке поранення.

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