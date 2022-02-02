Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли біля Мар'їнки і Пісків
Фото: бойовики на Донбасі два рази відкривали вогонь (facebook.com/mod.mil.rus)
За минулу добу, 1 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Зокрема, в напрямку Мар'їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а недалеко від Пісків - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
З початку доби, 2 лютого, порушень не зафіксовано.
Нагадаємо, 31 січня з боку бойовиків зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Крім того, розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі загинули два бойовики і один отримав важке поранення.