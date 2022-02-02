Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли возле Марьинки и Песков

За прошедшие сутки, 1 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

В частности, в направлении Марьинки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а недалеко от Песков - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

С начала суток, 2 февраля, нарушений не зафиксировано.