Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли возле Марьинки и Песков
За прошедшие сутки, 1 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, в направлении Марьинки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а недалеко от Песков - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
С начала суток, 2 февраля, нарушений не зафиксировано.
Напомним, 31 января со стороны боевиков зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Кроме того, разведка Минобороны сообщила, что на Донбассе погибли два боевика и один получил тяжелое ранение.