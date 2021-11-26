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Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув військовий

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П'ятниця 26 листопада 2021 17:29
Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув військовий Фото: бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі ООС, бойовики Російської Федерації двічі відкрили вогонь по позиціях військовослужбовців. Внаслідок обстрілів загинув захисник України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті 22 липня 2020 року у рамках ТКГ, бойовики Росії двічі порушили "тишу", а саме:

  • в напрямку Мар’їнки - обстрілювали з мінометів калібру 82 мм;
  • в бік Новомихайлівки - відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - пише пресслужба.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, аби змусити ворога припинити обстріли.

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