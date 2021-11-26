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Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе. В результате обстрелов погиб военный

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 17:29
Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе. В результате обстрелов погиб военный Фото: боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе ООС, боевики Российской Федерации дважды открыли огонь по позициям военнослужащих. В результате обстрелов погиб защитник Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках ТКГ, боевики России дважды нарушили "тишину", а именно:

  • в направлении Марьинки - обстреливали из минометов калибра 82 мм;
  • в сторону Новомихайловки - открыли огонь из стрелкового оружия.

"В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - пишет пресс-служба.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, чтобы заставить врага прекратить обстрелы.

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