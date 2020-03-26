Бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військових

Сьогодні, 26 березня, бойовики двічі порушили "режим тиші" на Донбасі, бойових втрат з української сторони немає. Про це повідмовляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, від початку доби окупанти здійснили два мінометні обстріли українських позицій. Перший з них стався біля окупованого села Шевченко о 5:30, де протягом години ворог випустив 51 міну калібрів 120 та 82 мм по нашим оборонцям Павлополя. Другий ворожий обстріл вівся після 11:10 від окупованого села Нижнє Лозове по позиціях наших захисників Луганського. Бойовики гатили з міномета 82 мм калібру випустивши 5 мін.

Внаслідок обстрілів бойовиків бойових втрат серед наших військових немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 25 березня, на Донбасі "режим тиші" збройними формуваннями Російської Федерації був порушений дев’ять разів, активно використовувалися міни.

Також, Євросоюз вимагає від Росії і бойовиків відкрити доступ через лінію розмежування на Донбасі для представників спостережної місії ОБСЄ і гуманітарних організацій.