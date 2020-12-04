ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 4 грудня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці двічі порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня. В результаті пострілу ворожого снайпера український військовий отримав поранення.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, бойовики обстріляли українські позиції недалеко від населеного пункту Водяне. Вогонь відкривався з забороненого важкого озброєння, а саме артилерійських систем 122-го калібру і 120-мм мінометів.

Крім того, неподалік Луганського у результаті пострілу снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець збройних сил. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали в лікувальний заклад. Стан його здоров'я оцінюється як середньої тяжкості.

Попри це, ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, Україна в ТКГ готує ноту ОБСЄ через порушення "тиші" бойовиками під Водяним.

Крім того, 3 грудня на Донбасі бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях. Втрат або поранених серед українських військових не було.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС