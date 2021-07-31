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Бойовики два рази обстріляли позиції ООС на Донбасі: втрат серед українських військових немає

Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку доби 31 липня збройні формування Російської Федерації два рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Біля Водяного противник відкривав вогонь з автоматичних і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії зіткнення.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - додали в ООС.

У пресцентрі уточнили, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, протягом двох останніх днів - 28 і 29 липня - проросійські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянок місцевості поблизу населених пунктів Зайцеве та Південне.

Зазначимо, за минулу добу, 30 Липня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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