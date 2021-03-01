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Бойовики два місяці блокують відновлення низки важливих об’єктів на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

На Донбасі вже два місяці блокується відновлення низки важливих об’єктів. Проросійські бойовики відмовляються надавати гарантії безпеки українській стороні.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Окупанти блокують відновлення газорозподільчої станції в Мар’їнці, водогону "Горлівка-Торецьк" у Південному, ліній електропостачання в Опитному та Богданівці, системи водопостачання в Мар’їнці та Майорську та об’єктів інфраструктури залізниці.

Крім того, українська сторона фіксує проведення бойовиками інженерних робіт з обладнання нових позицій на Світлодарському напрямку. Окупанти рухаються в напрямку позицій підрозділів Збройних сил України.

"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - додали у штабі.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі постраждали дев'ять українських військових. Сьогодні на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль українських Збройних сил.

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