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Бойовики на Донбасі уточнюють позиції українських військових з метою ураження

Донбас, П'ятниця 25 вересня 2020 14:44
Бойовики на Донбасі уточнюють позиції українських військових з метою ураження
Фото: український військовий зміцнює окопи (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі посилили спостереження за позиціями українських військових. У такий спосіб бойовики уточнюють цілі для вогневого ураження.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Для цього противник використовує технічні засоби розвідки.

"На окремих напрямках уздовж лінії зіткнення противник здійснив ротацію чергових артилерійських підрозділів зі складу гаубично-самохідних дивізіонів і посилив спостереження за передовими позиціями Об'єднаних сил ЗС України", - повідомили в ГУР.

Також в розвідці повідомили, що на тлі російський військових навчань "Кавказ-2020" командування бойовиків нарощує оперативну і бойову підготовку.

"Протягом цього тижня у з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) окупанти проводили позапланові тактичні навчання батальйонних тактичних груп окремих мотострілкових бригад, стрільби артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню і бойових машин", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, за вчора бойовики один раз порушили умови перемир'я на Донбасі. Вони здійснили неприцільний постріл з протитанкового гранатомета по позиціях українських військових поблизу Кам'янки.

Також РБК-Україна писало, що бойовики замінували декілька доріг біля лінії розмежування на Донбасі, використовуючи при цьому заборонені міжнародними конвенціями міни.

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