Бойовики на Донбасі посилюють підготовку артпідрозділів, - ГУР

Командування російсько-окупаційних військ на Донбасі активізували підготовку артилерійських і мінометних підрозділів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що 12 грудня розпочалися збори з корректировщиками артилерійського вогню артилерійських і мінометних підрозділів бойовиків.

"Зросла інтенсивність тренувань з уточненням першочергових цілей для ураження чергових артилерійських підрозділів, розташованих поблизу ділянок розведення сторін", - повідомили в ГУР.

Також в українській розвідці відзначили, що бойовики посилили свої позиції на передовій за рахунок додаткових розвідувальних підрозділів, оснащених безпілотними літальними апаратами і укомплектованих військовослужбовцями. Більшість військових пройшли навчання на території Росії і мають досвід викриття об'єктів для поразки і коригування артилерійського вогню.

Нагадаємо, від початку доби 12 грудня на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Українські позиції обстрілювалися з застосуванням ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і кулеметів великого калібру.

Також РБК-Україна писало, що 12 грудня на Донбас прибув черговий "гумконвой" з Росії. Повідомляється, що було передано понад 270 тонн "допомоги" в Донецьк.