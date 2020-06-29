Бойовики на Донбасі посилили обстріли, застосувавши протитанкові ракети

Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців
Сьогодні, 29 червня, бойовики на Донбасі вже 6 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців, яким наразі надається медична допомога.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
Як повідомляється, обстріли російських окупаційних військ були зафіксовані біля н.п. Кримське з напрямку н.п. Слов’яносербськ. Тоді бойовики випустили 10 мін. Також вони вели вогонь біля Березового та с. Хутір Вільний, застосувавши протитанкові керовані ракети, гранатомети СПГ та стрілецьку зброю.
Українські військові у відповідь на обстріли окупантів відповідали прицільним вогнем з чергових вогневих засобів.
Нагадаємо, 28 червня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.
Додамо внаслідок обстрілів 27 червня в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий, ще троє - отримали поранення.
Автор: Андрій Козловський