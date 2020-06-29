Бойовики на Донбасі посилили обстріли, застосувавши протитанкові ракети

ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців

Сьогодні, 29 червня, бойовики на Донбасі вже 6 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців, яким наразі надається медична допомога.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, обстріли російських окупаційних військ були зафіксовані біля н.п. Кримське з напрямку н.п. Слов’яносербськ. Тоді бойовики випустили 10 мін. Також вони вели вогонь біля Березового та с. Хутір Вільний, застосувавши протитанкові керовані ракети, гранатомети СПГ та стрілецьку зброю.

Українські військові у відповідь на обстріли окупантів відповідали прицільним вогнем з чергових вогневих засобів.

Нагадаємо, 28 червня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Додамо внаслідок обстрілів 27 червня в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий, ще троє - отримали поранення.

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Автор: Андрій Козловський