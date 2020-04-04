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Бойовики на Донбасі тричі застосували заборонене озброєння

Новини » Надзвичайні події     04.04.2020 - 18:39
Бойовики на Донбасі тричі застосували заборонене озброєння
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає

З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три випадки застосування забороненого озброєння проросійськими бойовиками під час обстрілів українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, проросійські збройні формування вже 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У трьох випадках окупанти застосували заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупаційні сили відкривали вогонь по українських позиціях в районі Широкиного, Славного, Водяного, Південного, а поблизу Оріхового та Новотошківського застосували міномети калібрів 120 мм і 82 мм.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав.

"На усі зухвалі дії російських найманців українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Втрати противника уточнюються", - додали у штабі.

Нагадаємо, раніше у СММ ОБСЄ повідомляли, що з початку 2020 року на Донбасі від розриву мін загинули понад 10 цивільних. З початку 2017 року жертвами вибухів мін та боєприпасів стали близько 300 мирних мешканців Донбасу.

Бойовики з мінометів обстріляли сили ООС в районі Оріхового На Донбасі у відповідь на обстріли ліквідували трьох бойовиків
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