Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС

Так, один з ворожих обстрілів зафіксовано поблизу Новозванівки. Бойовики обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також неподалік населеного пункту Шуми окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, поблизу Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.