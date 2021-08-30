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Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 30 серпня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, один з ворожих обстрілів зафіксовано поблизу Новозванівки. Бойовики обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також неподалік населеного пункту Шуми окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, поблизу Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

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ДонбасООС