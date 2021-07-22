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Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС

Автор: РБК-Україна

З початку доби 22 липня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

При цьому недалеко від селища Піски бойовики двічі обстріляли позиції ООС з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 липня, бойовики тричі обстрілювали українські позиції. В результаті підриву на міні отримав поранення військовий.

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