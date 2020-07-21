Бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу", поранені двоє військових

У вівторок, 21 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих двоє військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики застосували міномети калібру 120 мм біля населеного пункту Новотошковское.

Також окупанти відкривали вогонь з автоматичних гранатометів станкових і ручних протитанкових гранатометів недалеко від населеного пункту Павлопіль і поблизу Гнутово, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

"За поточну добу в результаті обстрілу ворожих двоє захисників зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлені в медичні установи та надана кваліфікована допомога лікарів", - йдеться в повідомленні.

На ділянках розведення обстрілу зафіксовано не було.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі за добу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Крім того, 19 липня на Донбасі бойовики також 17 разів порушили режим "тиші".