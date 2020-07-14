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Бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"

Автор: Лера Полищук

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі у вівторок, 14 липня, незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. На ділянках розведення сил режим "тиші" дотримувався.

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в передмісті Авдіївки.

Також поблизу Гнутове окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

"За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок обстрілу ворожих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня бойовики 18 разів відкривали вогонь по українських позиціях, загинули троє військових, ще двоє поранені.

Крім того, на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик.

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