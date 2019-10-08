Бойовики на Донбасі за добу 27 разів порушили перемир’я

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 7 жовтня, обстрілюючи позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів, гранатометів та стрілецької зброї, українські військові не постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Наголошується, що порушуючи Мінські угоди противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів: двічі неподалік Чермалика, поблизу Пісків, неподалік Опитного, чотири рази поблизу Водяного, неподалік Павлополя, Талаківки, Новотроїцького, Пищевика і Тарамчука.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було вчинено 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі поблизу Новолуганського, поблизу Гладосового та Хутора Вільного, по два рази неподалік Новгородського та в районі Золотого, двічі поблизу Кримського, поблизу Луганського та Попасної.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню - у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поблизу Луганського та Світлодарська.

Нагадаємо, під час розведення військ в Золотому безпека і громадський порядок забезпечують додаткові сили поліції.