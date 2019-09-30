Бойовики на Донбасі за добу 26 разів порушили перемир’я

У районі проведення операції Об’єднаних сил 29 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Новотроїцького, тричі поблизу Павлополя, по два рази неподалік Водяного і Талаківки, поблизу Пищевика, Пісків, Опитного, Авдіївки, Невельського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Травневого, поблизу Луганського та Новолуганського, Кримського, Новгородського, неподалік Хутора Вільного, в районі Золотого та поблизу Новотошківського.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Новотроїцького та поблизу Водяного.

Впродовж двох діб втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Нагадаємо, групи розмінування за 5 років збройної агресії Росії проти України в районі проведення АТО/ООС очистили від вибухонебезпечних предметів понад 4000 гектарів території.