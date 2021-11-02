Бойовики на Донбасі стягують артилерію до передової, - розвідка

Російські окупанти продовжують нарощувати сили на Донбасі. Зокрема, бойовики утримують на позиціях значну кількість розвідувально-диверсійних груп та протитанкових ракетних комплексів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
"Командування ЗС РФ продовжує утримувати на передових позиціях оперативного угруповання російських окупаційних військ значну кількість розвідувально-диверсійних груп, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар у готовності", - йдеться в повідомленні.
Крім того, окупанти збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю українських військових та визначення об’єктів для ведення артилерійського (снайперського) вогню.
Також, за інформацією розвідки, на окремих напрямках проросійські війська посилюють угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення.
У відомстві зазначають, що висування самохідних артилерійських установок до замаскованих вогневих позицій окупанти здійснюють переважно вночі.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 11 разів обстріляли позиції українських захисників на Донбасі та продовжили обстріли вранці.
Зазначимо, що видання Politico опублікувало супутникові знімки, які підтверджують скупчення військ Російської Федерації на кордоні з Україною.