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Бойовики на Донбасі стріляли з підствольного гранатомета

Автор: РБК-Україна

Вогневі провокації були неприцільними, тому сили ООС вогонь у відповідь не відкривали

На Донбасі 30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув і не отримав поранень.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Для провокації українських захисників біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомета.

Вогневі провокації були неприцільними, тому сили ООС вогонь у відповідь не відкривали.

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"Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає. Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання, помер старший сержант Володимир Перекрестов. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині військовослужбовця", - зазначили у штабі ООС.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та готові до реагування на будь-які провокації бойовиків.

Нагадаємо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 111 порушень "тиші" на Донбасі в перший день домовленостей про перемир'я.

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