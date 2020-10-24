Бойовики на Донбасі стріляли з гранатомета поблизу Катеринівки

Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Упродовж минулої доби, 23 жовтня, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських військових унаслідок пострілів не було.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, неподалік населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки - підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

Від початку поточної доби, 24 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, ОБСЄ не фіксує порушень перемир'я в Луганській області з 15 жовтня.

РБК-Україна писало, що на Донбасі 22 жовтня зафіксовано п'ять порушень домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи.