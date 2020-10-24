ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боевики на Донбассе стреляли из гранатомета вблизи Катериновки

Донбасс, Суббота 24 октября 2020 07:42
Боевики на Донбассе стреляли из гранатомета вблизи Катериновки
Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 23 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских военных в результате выстрелов не было.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, ОБСЕ не фиксирует нарушений перемирия в Луганской области с 15 октября.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 22 октября зафиксировано пять нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Донбассобстрел

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь