Бойовики на Донбасі знімають постановочні репортажі про обстріли з боку ЗСУ

Наприклад, вчора бойовики для зйомки фейкових репортажів протягом 5 годин не пропускали спостерігачів ОБСЄ в район провокацій. У період між 15:15 і 15:43 спостерігачі зафіксували в тому районі 33 вибухи невизначеного походження.

Як зазначають у штабі, в цей час бойовики поширювали фейки про нібито обстріли Оленівки та Старомихайлівки українськими військовими. Окупанти звинувачували ЗСУ у нібито застосуванні мінометів калібру 120 та 82 міліметрів.

"Сфабрикована картинка руйнувань будівель та знеструмлення двох населених пунктів через потрапляння в електропідстанцію заполонила усі сайти та Telegram-канали, підконтрольні окупаційній владі ОРДЛО", - розповіли у штабі.

У командуванні ООС вважають, що ці скоординовані дії бойовиків є продовженням маніпуляцій навколо роботи пункту пропуску "Новотроїцьке" та намаганням дискредитувати українську сторона на тлі успішного пропуску гуманітарної допомоги в ОРДЛО.

"ЗСУ не мають жодного відношення до обстрілів та вибухів, про які твердять ЗМІ ОРДЛО. Україна та її Збройні сили прагнуть мирного вирішення конфлікту і докладають усі зусилля, щоб досягти миру і звільнити окуповані території від збройних формувань РФ та їх найманців", - наголосили у штабі ООС.