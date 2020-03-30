Від населення ОРДЛО приховують ситуацію з коронавірусом, - Мінреінтеграції

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жителям окупованих територій часто ставлять діагноз ГРВІ, навіть з вираженими симптомами коронавірусу

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що окупанти в ОРДЛО, а також у Криму, приховують від місцевих жителів реальний стан захворюваності коронавирусом, що позбавляє їх можливості убезпечити себе від епідемії вірусу. Про це повідомляє прес-служба Минреинтеграции.

Наголошується, що ситуація погіршується через нестачу медичного персоналу, тестових систем і недостатньої кількості місць у лікарнях.

"Станом на 30 березня окупаційна адміністрація в ОРЛО визнала наявність одного інфікованого, в ОРДО жоден випадок не підтверджують. При цьому тестування на коронавірус фактично не здійснюється через брак тестових систем. Діагностика в рідкісних випадках проводиться тільки для представників окупаційної адміністрації та військових. Лікарів у ОРЛО також змушують підписувати зобов'язання про нерозголошення реального стану із захворюваністю. Частина медиків де-факто знаходиться в режимі самоізоляції разом з сім'ями, що підтверджує наявність серйозних проблем", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що жителям окупованих територій часто ставлять діагноз ГРВІ, навіть якщо є явно виражені симптоми інфекції коронавирусной.

"Більшість цих громадян не отримує належної медичної допомоги і знаходиться вдома через брак ліжко-місць у медичних установах. У той же час, окупаційними адміністраціями приймаються заходи для забезпечення безпеки військових, що перебувають під управлінням російського командування. На Донбасі підрозділу окупаційних сил переводяться на карантин, вводяться обмеження на спілкування з цивільним населенням, у тому числі - членами сімей. Аналогічна ситуація спостерігається в Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня на території ОРЛО зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Луганські медики госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого виявили захворювання.