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Бойовики на Донбасі шість разів обстрілювали позиції ООС

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 26 квітня, збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Водяного. Бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем.

Окупанти також обстрілювали позиції ООС у напрямку селища Гнутове з мінометів 82-го калібру.Поблизу населеного пункту Світлодарськ проросійські бойовики також застосовували великокаліберні кулемети та автоматичні станкові гранатомети.

Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь неподалік Павлополя з автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки бойовики обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних сил України відкривали вогонь. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 квітня, бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових немає.

Крім того, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про "історичній події" в переговорах по Донбасу - вперше ОРДЛО і Росія схвалили пропозиції України.

Додамо, що на Донбасі зафіксували навчання російських найманців і скупчення бойової техніки на полігонах.

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