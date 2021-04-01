Бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу", поранено військового

Так, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населених пунктів Старогнатівка і Водяне, що на Приазов'ї. Бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, поблизу населених пунктів Світлодарськ, Луганське та Золоте-4 окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також в передмісті селища Шуми російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з автоматичних гранатометів.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець зі складу операції Об'єднаних сил отримав поранення. Захисника оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ про всіх фактах порушень з боку бойовиків.

Ситуація в районі ООС залишається контрольованої українськими військовими