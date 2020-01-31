Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим "тиші"

З початку поточної доби, 31 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.

Як повідомляється, противник обстрілював українські позиції з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілу, а саме: поблизу населеного пункту Широкіне, неподалік Старогнатівки, поруч з Авдіївкою, поблизу Вікторівки, в районі Лебединського.

Крім цього, з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Луганської, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 31 січня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС розповіли про втрати серед російсько-окупаційних військ за січень 2020 року. Протягом місяця на Донбасі загинули майже 30 бойовиків, ще понад півсотні окупантів були поранені.

Крім того, 30 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті бойових дій один український військовий отримав поранення.