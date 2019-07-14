ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі сім разів порушили перемир'я

Новини » Надзвичайні події    14.07.2019 - 19:23

Внаслідок обстрілу ворожих втрат серед українських військових не зафіксовано

На Донбасі з початку доби, 14 липня, ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Збройні формування РФ обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненого мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Широкіно, Новотроїцького, Богданівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстрілу позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського, Зайцево, Новолуганского.

Внаслідок обстрілу ворожих втрат з нашого боку не зафіксовано. На обстріл з боку бойовиків наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що збройні формування РФ у четвер, 11 липня, обстріляли житлові райони населеного пункту Мар'їнка.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиків на Донеччині загинув мирний житель. Інцидент стався в результаті обстрілу населеного пункту Чермалик. Бойовики застосували артилерію 122-го калібру та міномети калібру 82 мм.

У Святогірську пройшов форум "Опоблоку" "Сила Донбасу" Бойовики з БМП обстріляли житлові райони Мар'їнки
Новини України Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся