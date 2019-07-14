Бойовики на Донбасі сім разів порушили перемир'я

Внаслідок обстрілу ворожих втрат серед українських військових не зафіксовано

На Донбасі з початку доби, 14 липня, ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Збройні формування РФ обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненого мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Широкіно, Новотроїцького, Богданівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстрілу позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського, Зайцево, Новолуганского.

Внаслідок обстрілу ворожих втрат з нашого боку не зафіксовано. На обстріл з боку бойовиків наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що збройні формування РФ у четвер, 11 липня, обстріляли житлові райони населеного пункту Мар'їнка.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиків на Донеччині загинув мирний житель. Інцидент стався в результаті обстрілу населеного пункту Чермалик. Бойовики застосували артилерію 122-го калібру та міномети калібру 82 мм.